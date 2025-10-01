Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Deprem riskli Bingöl'de yeni hastane, 3 güvenlik sistemiyle yapılıyor

        DEPREM potansiyeli yüksek iller arasında yer alan Bingöl'de, 'fore kazık', 'sismik izolatör' ve 'viskoz sönümleyici damper' sistemleriyle inşa edilen yeni devlet hastanesinin yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:10
        Deprem riskli Bingöl'de yeni hastane, 3 güvenlik sistemiyle yapılıyor
        DEPREM potansiyeli yüksek iller arasında yer alan Bingöl’de, ‘fore kazık’, ‘sismik izolatör’ ve ‘viskoz sönümleyici damper’ sistemleriyle inşa edilen yeni devlet hastanesinin yapımı sürüyor. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, “Burası tamamlandığında Türkiye’nin en sağlam binalarından biri olacak” dedi.

        Bingöl’de, 33 dönümlük alan üzerine kurulan 500 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor. Toplam 102 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede, 49 yoğun bakım ünitesi, 132 muayene odası, 13 ameliyathane ve 495 araçlık kapalı otopark bulunacak. Kentin deprem riski göz önünde bulundurularak, yapının güvenliği için ‘fore kazık’, ‘sismik izolatör’ ve ‘viskoz sönümleyici damper’ sistemleri bir arada uygulanıyor. Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Bingöl, hem güvenli hem de modern bir sağlık tesisine kavuşmuş olacak. Hastanenin 2026 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

        ‘TÜRKİYE’NİN EN SAĞLAM BİNALARINDAN BİRİ OLACAK’

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, 3 farklı deprem güvenlik sisteminin eş zamanlı kullanıldığı ender projelerden birinin Bingöl’de hayata geçirildiğini belirterek, “Eksi 3’üncü kata konuşlandırılan sismik izolatör katındayız. Hastanemizin zemin etüt çalışmasında, zemin güçlendirme çalışması kararının çıkması sonucunda, zemin 1289 fore kazıkla güçlendirildi. Buna ek olarak 269 sismik izolatör kullanıldı. Bu sismik izolatörlerin de deprem anında devre dışı kalmaması için damperli sistem dediğimiz 60 sönümleyici (viskoz sönümleyici damper) kullanıldı. Üçünün aynı anda kullanıldığı Türkiye'deki nadir binalardan biri. Burası inşa edildiği zaman Türkiye'nin en sağlam binalarından biri olacak” diye konuştu.

        ‘2026’DA TESLİM EDİLECEK’

        Hastanenin firma tarafından önümüzdeki yıl mayıs ayında teslim edileceğini belirten Tatlı, “Hastanemiz açıldığında 500 yataklı hastane olarak açılacak inşallah. 49 yoğun bakım yatağı, 13 ameliyathane ve 132 poliklinikle hizmet verecek. Modern ameliyathaneleri, yoğun bakım servisleri, poliklinikleriyle hizmet verecek inşallah. Hastanemizde kalp merkezini açmayı planlıyoruz. Onun için de çalışmalarımıza başladık. Yanık ünitesiyle, anjiyosuyla, görüntüleme alanlarıyla modern bir sağlık tesisi olacak. Firmadan aldığımız bilgiye göre hastanemiz, 2026 Mayıs ayında bize teslim edilecek. Biz de gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Teslim aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

