Bingöl'de hafif ticari araç ve motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Erbakan Caddesinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 EUJ 895 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
