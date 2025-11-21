Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bingöl'de konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Mecliste bir komisyon kuruldu. Önemlidir, tarihidir. Şu ana kadar da çalışmalarını biraz uzattı ama layıkıyla yerine getirdi. Meclis komisyonu dinlemeler konusunda başarılı bir sınav da verdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bingöl'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Mecliste bir komisyon kuruldu. Önemlidir, tarihidir. Şu ana kadar da çalışmalarını biraz uzattı ama layıkıyla yerine getirdi. Meclis komisyonu dinlemeler konusunda başarılı bir sınav da verdi." dedi.

        Bakırhan, bir düğün salonunda düzenlenen halk buluşması programında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, bunun 86 milyonu rahatlatacağını, sadece bir avuç insana değil kadınlara, gençlere yeniden bir umut olacağını söyledi.

        Her yerde herkesin barışı istediğini anlatan Bakırhan, şöyle konuştu:

        "Bir taraftan ateş sönsün diyoruz. Birileri, 'Niye ateşi söndürüyorsunuz' diyor. Bu doğru değil. Ateşi söndürmek, büyütmemek için elimizden gelen bütün çabayı layıkıyla ortaya koyacağız. Sağduyu ve vicdanları bu süreçte kaybetmemek gerekiyor. Uzun vadede bu ülkenin geleceğini düşünen herkes bu ateşi söndürmek, dindirmek için elindeki suyla birlikte bu ateşe doğru koşmalıdır. Koşmayanları da kesin bu ülke yeri ve zamanı geldiği zaman oyuyla gereken cevap vereceğini belirtmek istiyorum."

        Çok tarihi günlerden geçtiklerini, müzakere ve diyalog sürecinin başladığını belirten Bakırhan, bu süreci başarıya ulaştırmanın dışında başka bir şansları olmadığını dile getirdi.

        Süreci halkla beraber yürüteceklerini ifade eden Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Bu süreç barışla sonuçlanmasın, bu sürece karşı olanlar da var. Hala dökülen kan yetmemiş gibi bu çatışmalar bu şiddet ortamı devam etsin diyenler de var. Kanla beslenenler var. Bizim çocuklarımızın bedenleriyle beslenenler var. Hala kana doymayanlar var. Barışın nesi kötüdür Allah aşkına? Utanmadan kendisine 'siyasetçiyim' diyenler, işte parti yönetenler bu sürecin karşısında duruyorlar. İşte bunları iyi tanımak lazım. Bunlar karşısında barış zemini büyütmek hepimizin boynunun borcudur. Yeter dememiz gerekiyor. Mecliste bir komisyon kuruldu. Önemlidir, tarihidir. Allah razı olsun. Şu ana kadar da çalışmalarını biraz uzattı ama layıkıyla yerine getirdi. Meclis komisyonu dinlemeler konusunda başarılı bir sınav da verdi."

        Bakırhan, yeterince acı ve gözyaşı biriktirdiklerine işaret ederek, "Şimdi artık acı ve gözyaşı biriktirme zamanı değil. Şimdi hasretleri bitirme, kavuşma, birlikte bu cumhuriyeti demokratikleştirerek eşit yurttaş olma zamanıdır. Bu sadece Kürtler için değil, Türkiye için de gereklidir." ifadelerini kullandı.

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının oldukça önemli ve kıymetli olduğunu söyledi.

        Bazılarının kafalarında sürecin yavaş ilerlediğini yönelik sorulara verilecek en güzel cevabın sabır ve zaman olduğunu vurgulayan Buldan, "Devletin yaptıklarına bakarsak eğer sadece bir komisyonun kurulduğunu görebiliriz ancak devlet tarafında da bu meselenin şiddetsiz, silahsız ve demokratik siyasete evrilmesi yönünde büyük bir kararlılık olduğunu ifade etmek isterim. Belki yavaş ilerliyor. Belki adımlar yavaş yavaş atılıyor. Ancak bu konuda her iki tarafın da çok kararlı olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        DEM Parti'li Bakırhan: Hala dökülen kan yetmemiş gibi kanla beslenenler var
        DEM Parti'li Bakırhan: Hala dökülen kan yetmemiş gibi kanla beslenenler var
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele
        Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele
        Bingöl'de silahlı saldırı: 4 yaralı
        Bingöl'de silahlı saldırı: 4 yaralı
        Bingöl'de inşaattan düşen işçi öldü
        Bingöl'de inşaattan düşen işçi öldü
        Bingöl'de inşaattan düşen işçi öldü
        Bingöl'de inşaattan düşen işçi öldü