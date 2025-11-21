DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bingöl'de konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Mecliste bir komisyon kuruldu. Önemlidir, tarihidir. Şu ana kadar da çalışmalarını biraz uzattı ama layıkıyla yerine getirdi. Meclis komisyonu dinlemeler konusunda başarılı bir sınav da verdi." dedi.

Bakırhan, bir düğün salonunda düzenlenen halk buluşması programında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, bunun 86 milyonu rahatlatacağını, sadece bir avuç insana değil kadınlara, gençlere yeniden bir umut olacağını söyledi.

Her yerde herkesin barışı istediğini anlatan Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bir taraftan ateş sönsün diyoruz. Birileri, 'Niye ateşi söndürüyorsunuz' diyor. Bu doğru değil. Ateşi söndürmek, büyütmemek için elimizden gelen bütün çabayı layıkıyla ortaya koyacağız. Sağduyu ve vicdanları bu süreçte kaybetmemek gerekiyor. Uzun vadede bu ülkenin geleceğini düşünen herkes bu ateşi söndürmek, dindirmek için elindeki suyla birlikte bu ateşe doğru koşmalıdır. Koşmayanları da kesin bu ülke yeri ve zamanı geldiği zaman oyuyla gereken cevap vereceğini belirtmek istiyorum."

Çok tarihi günlerden geçtiklerini, müzakere ve diyalog sürecinin başladığını belirten Bakırhan, bu süreci başarıya ulaştırmanın dışında başka bir şansları olmadığını dile getirdi. Süreci halkla beraber yürüteceklerini ifade eden Bakırhan, şunları kaydetti: "Bu süreç barışla sonuçlanmasın, bu sürece karşı olanlar da var. Hala dökülen kan yetmemiş gibi bu çatışmalar bu şiddet ortamı devam etsin diyenler de var. Kanla beslenenler var. Bizim çocuklarımızın bedenleriyle beslenenler var. Hala kana doymayanlar var. Barışın nesi kötüdür Allah aşkına? Utanmadan kendisine 'siyasetçiyim' diyenler, işte parti yönetenler bu sürecin karşısında duruyorlar. İşte bunları iyi tanımak lazım. Bunlar karşısında barış zemini büyütmek hepimizin boynunun borcudur. Yeter dememiz gerekiyor. Mecliste bir komisyon kuruldu. Önemlidir, tarihidir. Allah razı olsun. Şu ana kadar da çalışmalarını biraz uzattı ama layıkıyla yerine getirdi. Meclis komisyonu dinlemeler konusunda başarılı bir sınav da verdi."