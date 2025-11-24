Habertürk
        Karlıova'da "Öğretmenler Günü" kutlandı

        Karlıova'da "Öğretmenler Günü" kutlandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 24.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:26
        Karlıova'da "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Öğretmenevi Konferans Salonu'nda devam eden programda, göreve başlayan öğretmen için yemin töreni düzenlendi, müzik dinletisi sunuldu.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, burada yaptığı konuşmada, emekli ve görevi başındaki bütün öğretmenlere bugüne kadar vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

        Ebediyete irtihal eden öğretmenlere Allah'tan rahmet, görevi başındaki öğretmenleri de hayırlı ve sağlıklı ömürler dilediğini ifade eden Bıçak, "Bizim için öğretmenler, bir ışık, bir fener ve yol göstericidir. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlere güç kuvvet versin. İnşallah ışık olan, yol gösterebilen öğretmenlerden olmanız dileğiyle hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

        Programa, Kaymakam Bıçak'ın eşi Gizem Bıçak, Belediye Başkanı Veysi Bingöl ve kamu kurumların temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

