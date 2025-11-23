Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" yapılacak

        Bingöl Valiliği, kentte çocuklara yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" kurulacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 18:55 Güncelleme: 23.11.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Valiliği, kentte çocuklara yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" kurulacağını duyurdu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, parkın ihalesinin tamamlandığı ve projenin 2026'nın ilk yarısında hizmete açılmasının planlandığı belirtildi.

        Trafikte kalıcı çözümlerin eğitimle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, çocukların bilinçlenmesinin yetişkinleri de olumlu yönde etkileyeceği vurgulandı.

        Açıklamada, yapım sürecine başlanan parkın tamamlanmasıyla eğitimlerin Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle planlı bir şekilde tüm öğrencilere verileceği kaydedildi.

        Parkın Saray Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 4 bin metrekarelik alanda kurulacağı ifade edilen açıklamada, pakın içerisinde tek katlı eğitim binası, açık amfi (sıcak havalarda eğitim için kullanılacak alan), üst-alt geçit, çocuk boyutlarına uygun trafik ışıkları, yaya geçitleri (zebra), durak lambaları, yol çizgileri, refüjler, kavşaklar ve dönel kavşak, tek-çift yön tabelaları, hız sınırı levhaları, park, duraklama ve giriş-çıkış yasağı gibi temel trafik işaretleri, akülü araçlarla uygulamalı eğitim alanı ve trafik kurallarını öğreten bilgilendirme panoları ile eğitim verecek trafik polisleri ve uzman eğitmenlerin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ahmet Hamdi Usta, projede emeği geçen İl Özel İdaresi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

        Usta, "Bingöl'e ne yapsak az. Bingöl her şeyin en güzeline layık. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Bingöl'e Çocuk Trafik Eğitim Parkı geliyor
        Bingöl'e Çocuk Trafik Eğitim Parkı geliyor
        Uzmanından uyarı: Kombi bakımı yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor
        Uzmanından uyarı: Kombi bakımı yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor
        Vali Usta: "Yapı stokumuzun büyük bölümü yenilendi"
        Vali Usta: "Yapı stokumuzun büyük bölümü yenilendi"
        Bingöl'de saman yüklü kamyon devrildi
        Bingöl'de saman yüklü kamyon devrildi
        Bingöl'de polise silah doğrultarak kaçan zanlı yaralı olarak yakalandı
        Bingöl'de polise silah doğrultarak kaçan zanlı yaralı olarak yakalandı
        Solhan'da polisle çatışmaya giren şüpheli yakalandı: 4 yaralı
        Solhan'da polisle çatışmaya giren şüpheli yakalandı: 4 yaralı