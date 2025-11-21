Bingöl'de polise silah doğrultarak kaçan zanlı yaralı olarak yakalandı

Bingöl Valiliğince, Solhan ilçesinde polise silah doğrultarak kaçan ve bu sırada hedef gözeterek ateş eden zanlının yaralı olarak yakalandığı, olayda şüphelinin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Solhan'da sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne "Bir kişinin silah teşhir ettiği" yönünde ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği anlatılan açıklamada, Saman Pazarı Dörtyol mevkisinde söz konusu şahıs ile temasa geçildiği belirtildi.

Şüpheliye polislerce "dur" ihtarında bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahıs emniyet güçlerimizin 'dur' ikazı sonrası ruhsatsız silahını doldurarak görevlilere doğrultmuş ve yakalanacağını anlayınca ara sokaklara kaçmış, bu esnada hedef gözeterek ateş açmaya başlamıştır. Şüpheli, ekiplerimizin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen kaçmaya devam etmiş, daha sonra ekiplerimizle girdiği çatışmada bir çay ocağında yaralı halde yakalanmıştır. Olayda şüpheli şahsın da bulunduğu 4 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan biri tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. 2'si Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından servis odasına alınmıştır. Şüpheli şahsa ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılmış, önce Sason Devlet Hastanesi'ne sonra da Bingöl Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Şüpheli, Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir."