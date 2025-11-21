Habertürk
        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de polise silah doğrultarak kaçan zanlı yaralı olarak yakalandı

        Bingöl Valiliğince, Solhan ilçesinde polise silah doğrultarak kaçan ve bu sırada hedef gözeterek ateş eden zanlının yaralı olarak yakalandığı, olayda şüphelinin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:05
        Bingöl'de polise silah doğrultarak kaçan zanlı yaralı olarak yakalandı
        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Solhan'da sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne "Bir kişinin silah teşhir ettiği" yönünde ihbarda bulunulduğu bildirildi.

        Polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği anlatılan açıklamada, Saman Pazarı Dörtyol mevkisinde söz konusu şahıs ile temasa geçildiği belirtildi.

        Şüpheliye polislerce "dur" ihtarında bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüpheli şahıs emniyet güçlerimizin 'dur' ikazı sonrası ruhsatsız silahını doldurarak görevlilere doğrultmuş ve yakalanacağını anlayınca ara sokaklara kaçmış, bu esnada hedef gözeterek ateş açmaya başlamıştır. Şüpheli, ekiplerimizin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen kaçmaya devam etmiş, daha sonra ekiplerimizle girdiği çatışmada bir çay ocağında yaralı halde yakalanmıştır. Olayda şüpheli şahsın da bulunduğu 4 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan biri tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. 2'si Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından servis odasına alınmıştır. Şüpheli şahsa ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılmış, önce Sason Devlet Hastanesi'ne sonra da Bingöl Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Şüpheli, Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir."

        Açıklamada, olay yeri inceleme ekiplerince olay yerinde gerekli çalışmalara başlandığı aktarılarak, "Şüpheli hakkında yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Olay adliyeye intikal etmiş olup, adli tahkikat Solhan Savcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

