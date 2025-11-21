Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
Bingöl'de bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-21 Kasım'da kentte Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Operasyonlarda, 131 gram kubar esrar, 50 gram kokain ve 16 gram metamfetamin ele geçirildi.
