Solhan'da "Gazze" konulu konferans düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde "Gazze" konulu konferans gerçekleştirildi.

Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen "Gazze İmtihanımız ve Ümmet Olabilmek" konferansı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu adına Muhtesim Tunç ve Prof. Dr. Abdurrahman Ateş'in konuşma yaptığı programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, dua edildi.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, İlçe Müftüsü Fatih Baz, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.