Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde ve 3 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi

        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime; Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün daha ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde ve 3 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime; Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün daha ara verildi.

        Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitime 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildi.

        Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Öte yandan Karlıova, Adaklı ve Kiğı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas silahsızlanmalı
        Trump: Hamas silahsızlanmalı
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kar tatili: 3 ilçede tüm okullar, merkezde taşımalı eğitime ara
        Bingöl'de kar tatili: 3 ilçede tüm okullar, merkezde taşımalı eğitime ara
        Bingöl'de kara saplanan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı
        Bingöl'de kara saplanan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı
        Bingöl'de eğitime kar engeli
        Bingöl'de eğitime kar engeli
        Bingöl'de beklenen kar yağışı başladı
        Bingöl'de beklenen kar yağışı başladı
        Bingöl'de eğitime 1 gün ara verildi
        Bingöl'de eğitime 1 gün ara verildi
        Karlıova'da eğitime 1 gün ara verildi
        Karlıova'da eğitime 1 gün ara verildi