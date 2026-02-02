Habertürk
        Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Giriş: 02.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:20
        Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.



        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
