        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

        Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 19:54 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:54
        Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
        Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.

        Bingöl Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bölgede kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

        Bu nedenle Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasını kapsayan yol kesiminin, saat 18.25 itibarıyla tır geçişlerine kapatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

