Bingöl'de üzerine buzla karışık kar kütlesi düşen kadın hayatını kaybetti
Bingöl'de binanın çatısından düşen buzla karışık kar kütlesinin isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi Park Caddesi'nde bir markete girmek üzere olan Fatma Baylaz'a (55), binanın çatısından düşen buzla karışık kütle isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan Baylaz, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baylaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Bu arada merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi park halindeki bir otomobilin üzerine ve yola düştü.
Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alınan görüntülerde, bir binanın çatısından kütlenin yola ve bir aracın üzerine düştüğü görülüyor.
