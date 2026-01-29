Bingöl'de 21 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde karın ağrısı, şiddetli bulantı ve kusma şikayetleri bulunan 21 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Solhan ilçesine bağlı Aslanbeyli köyü Konakbaşı mezrasında yaşayan A.O.'nun (21) rahatsızlanması üzerine, olumsuz hava koşulları ve karayolu ulaşımının güç olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi.
Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) aracılığıyla görevlendirilen ambulans helikopterle alınan hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek, Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Hastaneye ulaştırılan A.O.'nun gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.
