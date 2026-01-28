Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 866 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 866 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında dün 3 adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda 2 kilo 866 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.