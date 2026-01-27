Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl merkezli 2 ilde "change" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen "change" araç operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:35
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucu deprem, trafik kazası ve araç yangını nedeniyle ağır hasar gören araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, yakalamalı hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarıldığı, bu yöntemle üçüncü kişilere satılan araçlar üzerinden haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla Bingöl ve Elazığ'da 23 Ocak'ta 26 personelin katılımıyla "Hesarek" adlı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, diz üstü bilgisayar, 5 SIM kart, araç satış sözleşmesi ve hurda araç ele geçirildi.

        Oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 change araca el konuldu. Bu araçlardan 3'ünün gümrük kaçağı, birinin yakalamalı-hacizli olduğu tespit edildi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 294 milyon 895 bin liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

