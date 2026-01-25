Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl Valisi Çelik, 1600 rakımda yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesinde 1600 rakımdaki mezra yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:01 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Valisi Çelik, 1600 rakımda yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, Genç ilçesinde 1600 rakımdaki mezra yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zorlu arazi ve hava şartlarında çalışma yürütüyor.

        Vali Çelik, ilçeye bağlı Yayla köyü Hasankaya mezrasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplere simit, tatlı ve çay ikramında bulundu.

        Çelik, AA muhabirine, memleketini ve vatanını en çok sevenin görevini en iyi yapan kişi olduğunu söyledi.

        Toplumda herkesin farklı alanlarda hizmet sunduğunu belirten Çelik, "Kimisi yol açar, kimisi hayvancılık yapar, kimisi tarımla uğraşır ve üretim yapar. Hepsi memleketine katkı sağlar. Bizler de hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

        İlde yürütülen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Çelik, Bingöl'ün yoğun kar alan iller arasında yer aldığını söyledi.

        Çelik, "Kar berekettir, yağması bizleri sevindiriyor ancak ulaşımda zaman zaman zorluklara neden oluyor. Sabah itibarıyla 56 köy yolumuz ulaşıma kapalıydı. 68 araç ve 130 personelle karla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımıza moral ve motivasyon vermek için sahadayız. Dün bir köyümüzde bir vatandaş tarafından karla mücadele personelimize yönelik saldırı gerçekleşti. Bunu şiddetle kınıyorum. Tüm ekiplerimiz sahada ve yolları en kısa sürede açmak için yoğun bir gayret içerisinde. Canla başla görev yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim hepsini kazadan beladan korusun. Kar ve kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Çelik'e Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sinan Sert ve AK Parti Genç İlçe Başkanı Sait Kolak da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"

        Benzer Haberler

        Kayak merkezinde düşerek yaralanan şahsın yardımına JAK ve UMKE yetişti
        Kayak merkezinde düşerek yaralanan şahsın yardımına JAK ve UMKE yetişti
        Bingöl'de 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor
        Bingöl'de 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor
        Bingöl'de karla mücadele ekibine saldırı; iş makinesinin camları kırıldı
        Bingöl'de karla mücadele ekibine saldırı; iş makinesinin camları kırıldı
        Bingöl'de ahır yolunu açmadılar diye iş makinesine saldırdılar
        Bingöl'de ahır yolunu açmadılar diye iş makinesine saldırdılar
        Bingöl'de karla mücadele sürüyor: 177 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl'de karla mücadele sürüyor: 177 köy yolu ulaşıma açıldı
        Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi
        Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi