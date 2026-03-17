        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bingöl'de iftar programında konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Onların ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığını bütün dünya görüyor. Bu saldırganlığı ortaya koyan devletlerin yönetiminde ve bürokrasisinde görev alanlar bile gerçeği görmeye başladı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Bingöl'de Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarının ramazan ayı gibi Ramazan Bayramı'nın da buruk geçmesine neden olacağını söyledi.

        Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Onların inançlarına göre Nil'den Fırat'a kadar olan topraklar onlara vadedilmiş topraklardır. Hepsi onların malıdır ve o topraklar üzerinde yaşayan herkes şu anda onlara göre işgalcidir ve bu saldırıların yeni halkası olarak İran'a saldırdılar. Kimse zannetmesin ki İran'ı da devirebilirlerse ya da boyun eğdirebilirlerse orada duracaklar, emin olun durmayacaklar. Rabbim onlara fırsat vermeyecektir."

        İsrail'in ABD'nin sınırsız desteği ile kendisini yenilmez bir güç olarak gördüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Onların ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığını bütün dünya görüyor." ifadesini kullandı.

        ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in, ülkesinin İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifasını açıkladığını hatırlatan Yapıcıoğlu, "Bu saldırganlığı ortaya koyan devletlerin yönetiminde ve bürokrasisinde görev alanlar bile gerçeği görmeye başladı." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

