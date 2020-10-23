Pandemiye rağmen yüzen adaları 30 bin kişi ziyaret etti



Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl)BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Koronavirüs salgınına rağmen yüzen adaları 9 ayda, 30 bin kişi ziyaret etti.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları pandemiye rağmen 9 ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelen vatandaşlar, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.

Ailesiyle birlikte yüzen adalara gelen Nuray Yılmaz, "Yüzen adalar çok güzel bir yer, eşimin görevi nedeniyle 8 yıldır Bingöl´deyiz, Havası ve doğası güzel olduğu için biz yüzen adalara sürekli olarak piknik yapmaya geliyoruz. Yüzen adaların çevre düzenlemesi daha iyi olursa çok kalabalık ziyaretçi kitlesine ulaşabilir" dedi.

Yüzen adaları ilk olarak izlediği bir filmde gördüğünü anlatan Turan Yılmaz, "Zonguldaklıyım. 9 yıldır Bingöl'de görev yapıyorum. Yüzen adaları ilk olarak izlediğim filmde gördüm. Gelip yüzen adaları görmek istedim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Solhan Aziz ÖNAL

2020-10-23 08:43:27



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