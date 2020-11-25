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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu

İHA

Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu

Bingöl’de bu yıl su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk yaşanarak kurulan kafes balıkçılığı çiftliklerinde 110 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla "Su Ürünleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi" projesi başlatıldı. Bu kapsamda Yayladere Özlüce Barajı Gölü, su ürünleri yetiştiriciliğine açılarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 5 yatırımcı 5 çiftlik kurdu. Çiftliklere 500 bin yavru alabalık geçtiğimiz Haziran ayında kafeslere bırakılarak yetiştirildi. Yatırımcıların ilk hasadı ise 110 ton balık oldu.
Bingöl'ün zengin su kaynakları, doğal gölleri ve akarsuları ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır," Bu potansiyelin değerlendirilmesi doğrultusunda ilimizde yer alan baraj gölü, akarsu ve kaynak sularında su ürünlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla il müdürlüğümüz imkanlarıyla çalışmalar başlatmıştık. Bu çalışmalar neticesinde 2019 yılının Ocak ayında bakanlığımız tarafından Özlüce Baraj gölünün ikinci ve üçüncü sahaları su yetiştiriciliğine açıldı. Daha sonrasında 5 müteşebbisimizin başvurmasıyla birlikte toplamda 125 ton kapasiteyle 5 adet çiftliğimiz bu alanda kurulmuş oldu. 5 Haziran 2020’de 500 bin adet yavrunun salınımı gerçekleştirmiştik. İlimizde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yazın alabalıkçılığını bu bölgede hayata geçirmiş olduk. İlk defa kafes alabalığı yetiştiriciliği gerçekleştirilmiş oldu" dedi.

“Yaklaşık 110 ton balık çıkartıldı ve ihracata doğru ilerliyor”
Yatırımcıları devlet olarak desteklediklerini aktaran Yayladere Kaymakamı Orhan Altun ise, “5 ay önce başlatılan çalışmanın hasatlarını, ürünlerini almaya başladık. Yaklaşık 110 ton balık çıkartıldı ve ihracata doğru ilerliyor. Katma değeri çok yüksek güzel bir projemiz oldu. Bu noktada il tarım müdürlüğümüze ve müteşebbislerimize teşekkür ediyoruz. Biz yatırımcılarımızı buraya bekliyoruz. Bizler de devlet olarak elimizden gelen birçok katkı ve desteği sunacağız. Bingöl’ümüzün artık balık üreticiliğiyle de anılmasını istiyoruz. İnşallah bu tür yatırımlarımızı ekonomiye kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Yazın burada, kışın Keban'da verim alacağız”
Özlüce Baraj gölünün yatırım için uygun olduğunu aktaran balık üreticisi Abdullah Demir de, “10 yıldır bu balığı Keban barajında üretiyordum. Bingöl İl Tarım Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucu burada balık yetiştiriciliğinin olabileceğini öğrendik. Gelip müracaat ettik. Buraya Haziran ayında yavru balıkları attık. 5 ay boyunca takip ettik ve balığın burada çok güzel yetiştiğini gördük. Çok şükür şuan hasadımızı yapıyoruz. Çok güzel bir verim aldık. Yazın burada verim alacağız, kışın Elazığ'da Keban Barajı'nda verim alacağız. Burası çok güzel yatırım alanı. Bütün yatırımcılara da tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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