Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu

Bingöl’de kontrolden çıkan tır devrildi, yemler etrafa savruldu. Sürücü yara almadan kazayı atlattı.
Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl Erzurum Karayolunda seyir halinde ve sürücüsü öğrenilemeyen 58 TE 626 plakalı yem yüklü tır, kontrolden çıkarak yan yattı.
Tırın kaza yapmasıyla birlikte yemler yola savrulurken, sürücü yara almadan kazayı atlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.