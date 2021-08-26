Su seviyesi yükselen nehirdeki adacıkta mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL´de Murat Nehri´ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 30 kişi, jandarma ve AFAD´ın çalışmalarıyla kurtarıldı.

Bingöl merkeze bağlı Kumgeçit köyü yakınında bulunan Murat Nehri´ndeki adacıkta piknik yapan 30 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla 30 kişi, bot yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-08-26 21:14:25



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