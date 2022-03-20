Bingöl’de jandarma ve polis ekipler doğaya yem bıraktı

Bingöl’de jandarma ve polis ekipleri doğaya yaban hayvanları için yem bıraktı.
Bingöl'de etkisini aylardır gösteren kar yağışıyla birlikte yaban hayatı da unutulmuyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı, Yayladere İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gökçedal Köyü kırsalında kış mevsimi dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.