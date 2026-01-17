Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bingölde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingölde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunun Hacılar köyü mevkisinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, yol ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 17.01.2026 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kaza yol kapattırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Hacılar köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

        FOTO: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polise sahte kimlik gösteren şüphelinin 128 suçtan arandığı ortaya çıktı

        İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ile polise sahte polis kimliği ibraz eden ve 128 ayrı suçtan arandığı belirlenen bir başka şüpheli yakalandı.

        #bingöl kaza
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar