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Bir Aile Hikayesi 12. sezon finali bölümü: Şakir öldü mü? Bir Aile Hikayesi'nden yürek burkan son bölüm

Bir Aile Hikayesi bu akşam ekranlara gelen 12. bölümüyle sezon finali yaptı. Kısa zamanda sevilen diziler arasına giren Bir Aile Hikayesi'nde buruk bir sezon finali yapıldı. Evleneceği gün fenalaşan Şakir, ardında Mahur bir enkaz olarak kaldı. Dizinin geçmişi hatırlatan sahnesinde ise Cem'in cenazesine gidildi. İşte Bir Aile Hikayesi 12. sezon finali bölümünden detaylar

Bir Aile Hikayesi

Bir Aile Hikayesi 12. sezon finali bölümü bu akşam yayınlandı. Diziye damgasını vuran sahne ise Şakir'in düğün günü fenalaştığı ve Mahur'un onu bulduğu anlardı. Bir Aile Hikayesi 12. son bölüm özeti haberimizde.

BİR AİLE HİKAYESİ 12. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ ÖZETİ

Reyhan ve Cem eskisi kadar birlikte vakit geçirememekten muzdaripken, Nedim ve Çiğdem’in boşanma kararı Cem’i derinden etkiler. Kendi evliliğini diriltmek için harekete geçen Cem, hazırladığı sürpriz sayesinde Reyhan’a geçmişteki hallerini hatırlatacaktır.

Erdem ve Beste için her şey yolunda giderken, Şehnaz’ın devreye girmesiyle birlikte çift, yeni bir sorunla karşı karşıya kalır. Şehnaz bu kez Erdem’in aslında eski karısı tarafından aldatılmadığını ima ederek Beste’de şüphe uyandırmaya çalışır.

Mahur bir yandan iş stresiyle boğuşurken, diğer yandan da babasına söylediği hamilelik yalanını sürdürmeye çalışır. Yaşama sevinci artan Şakir ise özel hayatıyla ilgili önemli bir karar alır. Ancak harekete geçmesi için Mahur’un onayı gerekmektedir.

Nil’i geri kazanmaya çalışan Berk onu oyunun prömiyerine davet eder. Ancak büyük gün gelip çattığında Berk’i sahne korkusu sarar. Gerginliğini dizginlemeye çalışırken en yakınından birinin büyük bir zorluk yaşadığını hisseder. Önünde iki seçenek vardır, ya geçmişteki gibi onu görmezden gelip yoluna devam edecek, ya da bu defa ona yardım edecektir.

Şakir ve Behiye hayatlarının en önemli günlerinden birini yaşamak üzeredir. Ancak beklenmedik bir gelişme her şeyi kabusa çevirir.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bir Aile Hikayesi dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak sonbaharda yeni sezonun başladığı günlerde dizinin yeni sezon bölümlerinin ekranlara gelmesi bekleniyor. 

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