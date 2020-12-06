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Bir Annenin Günahı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 3. son bölüm

Bir Annenin Günahı 3. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cumartesi akşamları yayınlanıyor. Peki Bir Annenin Günahı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 3. son bölüm özeti...

Bir Annenin Günahı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 3. son bölüm

Bir Annenin Günahı 4. son bölümünde; Babası Sadri'nin ölümü Yağmur'u derinden etkiler. Yusuf mezun olduktan sonra stajını yapmak üzere bir avukatlık bürosunda işe başlar. Ancak aldığı her davayı kazanması ile ünlü patronu avukat Tuna zor bir kadındır. Ne kadar zor olursa olsun Yusuf, avukat Tuna’yı, Bekir’in davasını alması için ikna eder. Bir Annenin Günahı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 3. son bölüm özeti...

BİR ANNENİN GÜNAHI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BİR ANNENİN GÜNAHI 3. SON BÖLÜM

Yusuf’un gerçekleri ortaya çıkarmak uğruna, Bekir’in suçsuzluğunu ispat edip onu kurtarmak için gösterdiği çaba, Suna’yı giderek daralan bir çemberin için hapsederken, Yağmur’la aralarına yıkılması imkansız gibi duran bir duvar örecektir.

Yusuf, Yağmur’la aralarındaki duvarı yıkıp gerçek katili bulmak için çıktığı bu yolda adım adım annesi Suna’ya yaklaştığından habersizdir.

Diğer yanda Bekir’in, görülen duruşmada söyledikleri ise, Sadri Güngör cinayeti ile ilgili soruşturmayı bambaşka bir yöne çevirecektir.

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