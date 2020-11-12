Bir Annenin Günahı ilk bölüm yeni fragman yayınlandı! Kanal D ekranlarında başlayacak olan Bir Annenin Günahı Cumartesi akşamları ekrana gelece. İlk bölümü 21 Kasım'da yayınlanacak olan Bir Annenin Günahı konusu ne? Bir Annenin Günahı yeni fragman izle...

BİR ANNENİN GÜNAHI 1. BÖLÜM 3. FRAGMAN

— Bir Annenin Günahı (@anneningunahi) November 11, 2020

Bir Annenin Günahı 1. Bölüm yeni fragmanı yayında! Suna, ölüm kalım savaşı veren oğlunu kurtarmak için Sadri'nin teklifini kabul edecek mi?

Suna'nın oğlu Mert, çalıştığı fırında hastanelik olur. Çalışma arkadaşları onu hemen hastaneye yetiştirirler. Yoğun bakıma alınan Mert'in durumu kritiktir. Suna, oğlunun başına geleni duyunca üzüntüden çılgına döner. Soluğu hastanede alan Suna çaresiz bir duruma düşer. Oğlunun kurtulması için yüksek miktarda paraya ihtiyacı vardır. Tam bu sırada Sadri'den gelen teklifle ne yapacağını şaşırır.

Sadri ise, iş hayatında sıkıntılar çekmektedir. İflasın eşiğinde olan Sadri kurtulma yolları aramaktadır. Çocukluk arkadaşı ve çalışanı olan Çetin'den acı haberi alır. Şirketi iflas etmiştir. Sadri, iş hayatındaki kara lekeden kurtulmanın yollarını ararken tek çare olarak kendi hayatına son vermeyi düşünür. İşte bu anda Suna ile yolları birleşir. Ona kendisini öldürmesini teklif eder ve çocuğunun hayatını kurtaracak olan parayı vereceğini söyler. Suna zor bir kararın altında ezilmeye başlar. Ya Sadri'yi öldürerek çocuğunu kurtaracak, ya da teklifi reddedip oğlunu kaybedecektir.

Suna nasıl bir karar verecek? Suna, Sadri'yi öldürecek mi? Mert'in hastalığı ne? Mert kurtulacak mı? Tüm bu soruların cevabı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak olan ilk bölümde...

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NE?

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…