Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de sır çözülüyor

        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'in şüpheli kaybı konuşulmaya devam ediyor. 1 çocuk annesi Nihal kaybolduktan sonra anne Derya'ya sosyal medyadan gelen İngilizce mesaj ise kan dondurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir çocuk annesi Nihal'i kim öldürdü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırık bir İngilizceyle yazılan mesajda, ağaçların ve evlerin olduğu bir yerde Nihal’in öldürüldüğü ima ediliyor. Mesajda yazılan ve Nihal’in olduğu iddia edilen korkunç fotoğraftaki yerin aynı yer olduğunu düşünülürken, özel ekipler şüphelenilen bölgelerde Nihal’i aramaya devam ediyor.

        Nihal’i öldürmekle suçlanan kızının babası Muhammet Basık’ın 10 Ekim günü, telefonunun sinyal verdiği Serik ve Belek arasında Eminceler bölgesinde çalışması yapılmıştı.

        Vazgeçme ekibi o bölgeden canlı yayın gerçekleştirdi ve korkunç fotoğrafın çekilmiş olabileceği yerleri ekranlara getirdiler. “Nihal Babayiğit burada mı gömülü, yoksa burada öldürülüp başka bir yere mi gömüldü?” Bu sorunun cevabı emniyetin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Finalde bu halde işi zor!
        Finalde bu halde işi zor!
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri