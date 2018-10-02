Bir Deli Rüzgar 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Deli Rüzgar Cumartesi akşamı 3. son bölümü ile ekranlara geldi. Bir Deli rüzgar dizisinde bu bölümde de heyecan devam ediyor. Reşat Melike’yi cezalandırmak zorunda kalacak ve kimsenin beklemediği bir şey yapacaktır. Melike ise ailesini bulacak fakat başına Sevim Soylu yüzünden büyük belalar alacaktır. İşte Bir Deli Rüzgar'ın yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

BİR DELİ RÜZGAR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Deli Rüzgar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bir Deli Rüzgarın 4. yeni bölüm fragmanı...

BİR DELİ RÜZGAR'IN 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gökçe’nin Eren Yıldız’la olan görüşmesi istediği gibi gitmez. Hayallerinden vazgeçecek durumdayken Melike ilk kez şarkıcı kimliğiyle Gökçe’ye yardımcı olur ve onu kampa alır. Gökçe, Melike ve Tunahan sayesinde tekrar hayalleri için mücadelesine devam eder. Bu sefer Eren Yıldız’ın karşısında sesiyle de kimliğiyle de farklı çıkacaktır. Fakat Gökçe bu uğurda istemeden de olsa başına bela alacaktır. Gökçe’nin Melis Rengin yüzünden Uğur’la arası açılacak fakat her şeye rağmen tam Uğur’a güvenecekken, onun gerçekte kim olduğunu öğrenecektir. Geçmişte ise Sevim Soylu’nun hamile olduğu basına sızacak ve Sevim’in Ahmet’le arası açılacaktır. Ahmet, haberi kimin sızdırdığını öğrenmesi için Reşat’ı görevlendirdiğinde karşısına Melike çıkacaktır. Reşat ise Melike’yi cezalandırmak zorunda kalacak ve kimsenin beklemediği bir şey yapacaktır. Melike ise ailesini bulacak fakat başına Sevim Soylu yüzünden büyük belalar alacaktır.



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