'Bir Dünya Lezzet' Habertürk TV'de başlıyor!

Doktorlar'ın Ela'sını tanıyabilene aşk olsun!

'Bir Dünya Lezzet'te dünyanın farklı ülkelerindeki farklı yemek kültürleri ve lezzetler Yağız İzgül'ün yorumu ile ekrana gelecek

Ünlü şef Yağız İzgül bu hafta, Almanya'nın kültür ve gastronomi başkenti Berlin'de sizler için lezzet keşfine çıkıyor.

Bir Dünya Lezzet Pazar günü saat 11.20'de Habertürk TV'de.