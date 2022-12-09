'Bir Dünya Lezzet' Habertürk TV'de başlıyor!

'Bir Dünya Lezzet'te dünyanın farklı ülkelerindeki farklı yemek kültürleri ve lezzetler Yağız İzgül'ün yorumu ile ekrana gelecek
Ünlü şef Yağız İzgül bu hafta, Almanya'nın kültür ve gastronomi başkenti Berlin'de sizler için lezzet keşfine çıkıyor.
Bir Dünya Lezzet Pazar günü saat 11.20'de Habertürk TV'de.
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