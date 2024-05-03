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        Haberler Gündem Bir kadını zorla taksiye bindirmişti, yakalandı

        Bir kadını zorla taksiye bindirmişti, yakalandı

        Sosyal medyada dolaşıma giren videoda bir kişinin, bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştığı görülmüştü. O şahıs yakalandı. Görüntülerde yer alan, ifadesi alınan D.M.K'nin, N.K. ile iki yıldır beraber yaşadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:13
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        Bir kadını zorla taksiye bindirmişti, yakalandı
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        Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirdiğine dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli yakalandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Dumlupınar Mahallesi'nde geçen ve sosyal medyada "Bıçaklı bir şahıs genç kızı zorla taksiye bindirerek alıkoydu." başlığıyla görüntüleri paylaşılan olayla ilgili çalışma yaptı.

        Fotoğraf: İHA

        Kimliği tespit edilen N.K. (51) ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli, araca zorla bindirildiği iddia edilen D.M.K. (27) ile emniyete götürüldü.

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        Fotoğraf: İHA

        İfadesi alınan D.M.K'nin, N.K. ile iki yıldır beraber yaşadığını, aralarında çıkan tartışmadan dolayı aynı ortamda bulunmak istemediği için söz konusu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        D.M.K'nin, kendisine karşı herhangi bir tehdit veya darp olmadığı için şikayette bulunmadığını söylediği kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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