Bir kişiyi yaralayıp polise saldırdı

Fatih Topkapı Mahallesi Marifetname Sokak'ta yabancı uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Şüphelilerden biri, kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçağı bırakarak teslim olmayan zanlı, kendisine müdahale etmeye çalışan polislere saldırdı.

Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayda bıçakla yaralanan kişi ile saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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