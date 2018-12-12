Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölümü ile Pazar akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Bir Litre Gözyaşı 10. son bölümünde; Cihan'ın yaşadığı acı, etrafındakileri de yıkıp geçiyor. Hande'nin duygularından ötürü Mahir'den uzak durmaya çalışırken, hem kendisine hem de Mahir'e yaşattığı duygular, ikisini de bir çıkmaza sürüklüyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
BİR LİTRE GÖZYAŞI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ
Cihan'ın yaşadığı acı, etrafındakileri de yıkıp geçiyor. Hande'nin duygularından ötürü Mahir'den uzak durmaya çalışırken, hem kendisine hem de Mahir'e yaşattığı duygular, ikisini de bir çıkmaza sürüklüyor.
Hande’nin beklenmeyen hamlesi ile Mahir ve arkadaşı arasında kalarak, Mahir'den uzak durmaya karar veren Cihan, kendini planlamadığı durumların içinde bulmuştu. Öte yandan Mahir, Cihan'a açılma konusunda bu sefer kararlı hareket etse de Hande'nin hareketi ile başarısızlığa uğramıştı. Ali ise Cihan'ın gönlünü alabilmek için elinden geleni yaparken, destek yine Hande'den gelmişti.
Cihan ve Mahir'in zamansız ortadan kaybolmaları, onları sürekli bir arada bulması, Hande'nin aklını iyiden iyiye kurcalarken, sahnede ikilinin dans ettiğine şahit olması, harekete geçmesine sebep oluyor. Hande’yi üzmemek için Mahir’den kaçsa da kendini hep onun yanında bulan Cihan’ın Mahir yüzünden yaşadığı bu gel-gitleri yanlış anlayan Muzo, Figen’in tüm uyarılarına rağmen Ali’yi Cihan’dan uzak tutmanın yollarını aramaya başlıyor. İlk hamlesi ise Ali'ye ders vermek oluyor.
Cihan'ın, anne ve babasının yıldönümleri için hazırladığı sürpriz, geçtiğimiz bölümün keyifli sahnelerinden olurken, Ali ve Mahir arasındaki gerginlik iyiden iyiye kendini hissettirdi.
Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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