Bir Litre Gözyaşı 6. yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bir Litre Gözyaşı'nda Cihan hastalığını öğrendikten sonra, Mahir'le tekrar ayağa kalkıyor ve hayatta yapmayı en çok istediği şeyleri birer birer gerçekleştiriyor. Sırada ise gelinlik giymek var. Peki Cihan gelinlik giyecek mi? Bir Litre Gözyaşı 6. yeni bölüm fragmanına ve yayınlanan 5. son bölümüne dair detaylar haberimizde.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Litre Gözyaşı 6. yeni bölüm fragmanı, bu akşamki bölümün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihan, en çok yapmak istediği şeyleri, Mahir ile birlikte gerçekleştiriyor!

Cihan'ın durumunu öğrenen sevgilisi ayrılık kararı alıyor! Mahir, Cihan'ın en zor zamanında yol arkadaşı oluyor!

Evlat, ailenin imtihanıdır. Figen ve Muzaffer için de durum pek farklı değildir. Karı-koca, Cihan’ın hastalığı ilerledikçe artan gerilimlerini birbirlerine yansıtmaya, birbirlerinin ebeveynliğini sorgulamaya başlarlar. Bu durum Muzaffer’i telafisi zor bir hataya sürükler…

Öte yandan Cihan, Mahir ve Ali üçgeninde yaşanacak olaylar, büyük yanlış anlaşılmalara sebep olacak ve tüm bu tesadüfler sonucunda Cihan’ın öğreneceği büyük sır ise Cihan’ ı gerçek bir çıkmaza sürükleyecektir.

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