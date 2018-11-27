Bir Litre Gözyaşı dizisi geçtiğimiz Pazar günü 8. son bölümü ile Kanal D ekranlarına geldi. Bir Litre Gözyaşı 8. son bölümünde; Ali'nin evlilik teklifi sonrası yeniden bir araya gelseler de Cihan, Mahir'e olan duygularını sorgulamaya başlar. Üstelik bu etrafındaki kişiler tarafından da fark edilir. Peki, Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
BİR LİTRE GÖZYAŞI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz
BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ
Cihan'a duygularını itiraf eden Mahir, beklediği karşılığı alabilecek mi?
Cihan'a olan duyguları, Mahir'in babasının da dikkatini çeker. Mahir'i, gerçekleri söylemesi konusunda teşvik eder. Mahir de babasının bu sözleriyle cesaretlenir ve Cihan'a duygularını açık açık göstermeye karar verir. Öte yandan Mahir ile geçirdiği zamandan sonra Cihan da duygularının karışık olduğunun farkına varır. Ali'nin evlilik teklifi sonrası yeniden bir araya gelseler de Cihan, Mahir'e olan duygularını sorgulamaya başlar. Üstelik bu etrafındaki kişiler tarafından da fark edilir.
Hande en yakın arkadaşı Cihan'a, Mahir'e olan duygularını dile getirmişti. Hande'nin itirafı karşısında şaşkınlık yaşayan Cihan, ne diyeceğini bilemez. Beyincik dejenerasyonu hastalığına yakalandığını öğrendiği andan itibaren hayatını yeniden şekillendiren Cihan, bu duygu karmaşası karşısında nasıl hareket edeceğini bilemez. Üstelik Ali, Cihan'ın peşini bırakmayacaktır. Yeniden eski günlerine dönmek isteyen Ali, Cihan'ın kendisine olan mesafeli duruşunun farkındadır. Cihan'a kalbini açan Mahir, aynı karşılığı bulabilecek midir?
Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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