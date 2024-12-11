‘Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf'ın gerçekleştirildi

BKM’nin yeni prodüksiyonu ‘Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF’ın galası, Maximum Uniq Hall’de gerçekleştirildi. Müzik ve sanat dünyasından birçok ismin katılım gösterdiği gala akşamı yoğun ilgi gördü. Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan,Canan Ergüder, Beyti Engin’in başrolünde yer aldığı müzikal kostümlerden şarkılarına kadar büyük beğeni toplarken oyunun sonunda tüm ekip ayakta alkışlandı.

Mor ve Ötesi: Hamlet’in böyle bir uyarlaması Türkiye’de bir ilk, dünyada da çok nadir olduğunu düşünüyoruz, heyecanlıyız. Sahnede biz yokuz, bizim şarkılarımız var. Birbirinden değerli oyuncular Hamlet’in klasikleşmiş metnini bizim şarkılarımızla birlikte müzikal formunda hayata geçiriyorlar ve çok etkileyici bir koromuz da var. Kendi şarkılarımızı böyle görmekten çok mutlu olduk. mor ve ötesi severlerin de şaşıracağı şarkılar var müzikalde, biz çok etkilendik, umarım seyirciler de beğenir.

REKLAM

Gösterimin ardından müzikalin oyuncu kadrosu da heyecanlarını dile getirdi.

Baran Bölükbaşı: Ben bir müzik tutkunu olarak bu projenin içerisinde olduğum için çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Aynı zamanda böyle bir ekiple denk gelebilmenin şansı ve mutluluğu içerisindeyim. İlk sahnem, ilk tiyatrom. Bu kadar ‘benden’ olan (müzik, tiyatro) bir işin içinde olduğum için çok mutluyum.

Şifanur Gül: Benim ilk oyunum, her şey harika gidiyor. İyi ki yapmışım diyorum. Müthiş insanlarla çalışıyorum O yüzden çok mutluyum.

Reha Özcan: Hamlet’i Araf haline getiriyoruz ve ‘mor ve ötesi’ şarkıları söylüyoruz. Bu bir başkaldırı aslında. Ben bütünsel anlamda tüm karşı duruşları seviyorum. Bu yüzden mor ve ötesi şarkılarıyla bir ‘Araf’ zaman akışı çıkarmak benim için muhteşem bir mücadele.

Canan Ergüder: Ben en başından beri projenin içindeyim, çok heyecan verici buldum fikri. Mor ve Ötesi’nin şarkılarıyla bir Hamlet uyarlaması yapmak bence çok dahice bir fikirdi. Sonunda muhteşem bir ekiple çalışma fırsatımız oldu. Çok eğlenceli, bambaşka aranjelerle seyircilerin karşısına çıkıyoruz.

Beyti Engin: İçinde müziğin böyle yoğun olduğu bir oyunu kalabalık bir ekiple sahneye çıkarmak bizim için muhteşem bir duygu. Bütün çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz, onlar sayesinde bu hikayeyi rahatça anlatabiliyoruz.