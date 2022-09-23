Peker Açıkalın kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Ger Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer aldı fakat en bilinen ve karakterinin senelerce konuşulduğu dizi Avrupa Yakası oldu.