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Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

Avrupa Yakası, Ekmek Teknesi, Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Yahşi Cazibe gibi projelerden tanıdığımız ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali sosyal medyada sık sık araştırılıyor. İşte bir süredir ekranlarda görülmeyen, proje iletmek isteyen kişilerin dahi ulaşamadı usta oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali...

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  • Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

    ATV ekranlarının dizilerinden Avrupa Yakası'nda Gaffur karakterini canlandıran Peker Açıkalın, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor. Son olarak görüntülenen Açıkalın'ın tarzı, sosyal medyanın konuşulan konuları arasına girdi.
  • Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

    Burhan, Makbule, Şahika gibi karakterlerin olduğu Avrupa Yakası'nda Gaffur karakterine hayat veren Peker Açıkalın, "Çakkıdı" dansı ile döneme damgasını vurmuştu.
  • Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

    Peker Açıkalın kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Ger Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer aldı fakat en bilinen ve karakterinin senelerce konuşulduğu dizi Avrupa Yakası oldu. 
  • Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

    İşte Peker Açıkalın'ın son hali...
  • Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

    Ünlü oyuncunun yıllar içinde değişimini görenler tanımakta güçlük çekti. Açıkalın'ın aldığı kilolar ve uzattığı sakalları, sosyal medyanın konuşulan konuları arasına girdi.
  • Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

    PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

    1963 yılında Kars'ta dünyaya gelen Peker Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 
  • Bir nesil onu Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak tanıdı! Peker Açıkalın'ın değişimini gören hayret etti!

    Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında ilk kez ekrana çıkmıştır.

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