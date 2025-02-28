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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Bir Süper Güç Olarak Sanat' Pera Müzesi'nde

        'Bir Süper Güç Olarak Sanat' Pera Müzesi'nde

        Pera Öğrenme, Dünya Kadınlar Günü'ne özel, "Bir Süper Güç Olarak Sanat" başlıklı atölye düzenliyor. Sanat dünyasında var olabilmek için büyük mücadeleler veren kadın sanatçılardan yola çıkan ve sanatın ifade özgürlüğü ve dayanışma alanı yaratma gücü üzerine odaklanan atölye 7 Mart Cuma saat 18.00'de gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 00:07 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:07
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        'Bir Süper Güç Olarak Sanat' Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Dünya Kadınlar Günü’nü “Bir Süper Güç Olarak Sanat” başlıklı atölye ile kutluyor. Sanat dünyasında var olabilmek için büyük mücadeleler veren kadın sanatçılardan yola çıkan atölye, sanatın bir güçlenme pratiği olarak nasıl kullanılabileceğini ele alıyor.

        Atölyede, katılımcılar sanatın dönüştürücü etkisini keşfederken çeşitli malzemeler ve sanat terapisi araçlarıyla sanatsal üretim yapıyor. Sanatın ifade özgürlüğü ve dayanışma alanı yaratma gücü üzerine odaklanan etkinlik, kadınlara yaratıcı süreçler aracılığıyla yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

        Sanat yönetimi ve görsel sanatlar alanındaki deneyimlerini seramik, mozaik ve ahşap oymacılığı gibi disiplinlerle birleştiren sanatçı ve yazar Karin Özdemirci ile klinik psikoloji ve sanat terapisi alanında çalışmalar yürüten psikolog Virna Gülzari yürütücülüğünde gerçekleşecek “Bir Süper Güç Olarak Sanat” atölyesi, 7 Mart Cuma saat 18.00’de gerçekleşecek.

        Pera Müzesi'nde gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup rezervasyon gerekiyor.

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        #Pera Müzesi
        #Dünya Kadınlar Günü
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