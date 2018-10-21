Bir Umut Yeter 4. son bölüm: Kim vuruldu? Bir Umut Yeter 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Umut Yeter 4. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Bir Umut Yeter'de Yılmaz silahlı saldırıya uğradı, ancak o sırada Arda'da oradaydı. Peki kim vuruldu? Yılmaz mı, Arda mı? İşte Bir Umut Yeter 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölümüne dair detaylar...
21.10.2018 - 01:05 | Güncelleme:
Bir Umut Yeter 5. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Bir Umut Yeter'de Yılmaz silahlı saldırıya uğradı. O sırada Arda'da oradaydı. Peki kim vuruldu? Bir Umut Yeter 4. son bölüm ve 5. yeni bölüm fragmanından detaylar haberimizde.
BİR UMUT YETER 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Umut Yeter5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin yeni bölümüne dair gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.
BİR UMUT YETER 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Elif, beş yıl önce bir mucize eseri kıyıya vuran bir teknenin içinde bulup, ölü doğan bebeklerinin yerine koydukları oğullarının gerçek annesinin Derya olduğunu öğrendiğinde, gerçekleri kabul etmek istemez.
Yılmaz vicdanıyla girdiği büyük savaşın yanında, Elif’in Umut’a olan hastalıklı tutkusu ve gerçekleri kabul etmeyen katı tutumu ile baş etmeye çalışmaktadır.
Kenan, Umut’un hayatta olduğunu anlatan Yılmaz’ın Derya’ya yazdığı isimsiz mektubu tüm ev halkından gizleyip kendi yöntemleri ile durumu yönetmeye çalışsa da işler hiç de istediği gibi gitmeyecek, Dilek’in oyunu ile Derya mektubu bulacaktır.
Derya’nın mektubu bulmasıyla birlikte tüm dengeler bir anda değişir. Derya hayatta olduğunu öğrendiği oğlunun peşine düşerken Elif’in ise Umut’u kimseyle paylaşmaya niyeti yoktur.
Yılmaz’ın gerçekleri yazdığı mektup sonunda Derya’nın eline geçiyor! Derya’nın umutları yeniden yeşeriyor!
Yılmaz ve Derya arasındaki yakınlık Elif’i tedirgin eder ancak gerçekler artık ortaya çıkmak üzeredir. Yılmaz’ın Derya’ya yazdığı mektup sonunda eline geçer ve Derya oğlunun hayatta olduğunu öğrenir. Bundan sonra Derya nasıl bir hamle yapacaktır?
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Bir Umut Yeter 4. son bölüm: Kim vuruldu? Bir Umut Yeter 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika Haberler/bir-umut-yeter-4-son-bolum-kim-vuruldu-bir-umut-yeter-5-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-21868302186830
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