Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Umut Yeter'de Yılmaz, vicdanına fazla dayanamıyor ve çocuğunun yaşadığını Derya'ya söylüyor. Peki Bir Umut Yeter 5. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Bir Umut Yeter bu akşam var mı, yok mu?

BİR UMUT YETER BU AKLŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Umut Yeter yeni bölümlerinin Pazartesi akşamları yayınlanacağı duyuruldu. Ancak bu akşam dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Bir Umut Yeter 5. yeni bölümü 5 Kasım Pazartesi günü ekranlarda olacak.

BİR UMUT YETER 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yılmaz, vicdanına fazla dayanamıyor ve çocuğunun yaşadığını Derya'ya söylüyor!

Derya, Yılmaz'ın yazdığı mektubu bulduktan sonra babasından hesap sormaya gidiyor. Baba-kız arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Derya bu saatten sonra yıllar önce kaybettiği çocuğunu bulabilmek için harekete geçiyor.

Yılmaz ve Elif arasında ise, Umut için büyük tartışma yaşanıyor. Yılmaz, annesine gerçeklerin söylenmesi gerektiğini savunuyor. Elif ise, Umut'tan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Yılmaz sonunda vicdanı ile başbaşa kalıyor. Konağa giderek Derya'ya çocuğunun sağlıklı ve yaşadığını anlatmaya başlıyor!

BİR UMUT YETER 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz'ın itiraf mektubu sonunda Dilek'in oyunuyla Derya'nın eline geçiyor!

Bir Umut Yeter son bölümde, Yılmaz'ın mektubu en son tesadüf eseri Kenan'ın eline geçmişti. Ancak bu durumdan haberdar biri daha vardı. Kenan'ın bu durumu Derya'dan saklaması Dilek'i rahatsız eder. Hayatı boyunca Derya'yı kıskanan ve onun mutsuzluğundan beslenen Dilek yine bir oyun çevirir. Kenan'daki mektubu gizlice alarak Derya'nın onu bulmasını sağlar. Ancak bu durumu öyle kurnazca bir oyunla yapar ki hiç bir şey onu şüpheli duruma düşürmez. Derya, gerçekleri mektup sayesinde öğrenir ve büyük bir şok yaşar. Peki şimdi ne olacaktır? Derya, oğlunu bulmak için nasıl bir hamle yapacak? Mektubu gönderen kişinin Yılmaz olduğunu öğrenebilecek mi?

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