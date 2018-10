Başrollerini Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın üstlendiği Bir Yıldız Doğuyor “A Star is Born” 19 Ekim'de vizyona giriyor.

Bir Yıldız Doğuyor'da, Bradley Cooper ve Lady Gaga, iki sanatçı ruh olan Jack ve Ally'nin sahnede ve hayatta bir araya geldiği doğal ve tutkulu hikâyelerini anlatmak için yeteneklerini birleştiriyorlar. Onlarınki, ayakta durmaya çalışan bir ilişkinin güzelliği ve kalp kırıklığı içerisinde, karmaşık bir yolculuk.

Sembol niteliğindeki bu yeni aşk hikâyesinde, dört kez Oscar'a aday gösterilen Cooper (American Sniper, American Hustle, Silver Linings Playbook) ilk kez yönetmenlik yapıyor ve aynı zamanda birçok ödül kazanmış, Oscar'a aday gösterilmiş süperstar Gaga'ya, bir sinema filmindeki ilk başrolünde eşlik ediyor. Cooper, hayat mücadelesi veren sanatçı Ally'yi keşfeden ve ona âşık olan deneyimli müzisyen Jackson Maine'i canlandırıyor. Ally, başarılı bir şarkıcı olma hayalinden vazgeçmiştir. Ta ki ondaki doğal yeteneği hemen gören Jack'le tanışana kadar.

Filmde aynı zamanda Andrew Dice Clay (Blue Jasmine), Dave Chappelle (Ch-Raq) ve 50 yıllık kariyerinde, Mask, Tombstone ve son olarak The Hero gibi filmlerdeki muazzam performanslara sahip Sam Elliott yer alıyor.

Ally'yi canlandırmasının yanı sıra Gaga – “The Hunting Ground” filmindeki “Til It Happens to You” şarkısıyla Oscar'a aday gösterilmişti - filmde Cooper'la birlikte özgün şarkılar seslendiriyor. Bu şarkıları Lukas Nelson, Jason Isbell ve Mark Ronson gibi sanatçılarla birlikte yazdılar. Müzikler özgün ve filmin tüm vokalleri, çekimler sırasında canlı kaydedildi.

Bir Yıldız Doğuyor'un yapımcıları Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips ve Lynette Howell Taylor. Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino ve Heather Parry de filmin başyapımcıları. Filmin senaryosunu, Oscar ödüllü Eric Roth (Forrest Gump) ve Bradley Cooper ile Will Fetters yazdı.

Cooper'ın kamera arkasındaki ekibinde, Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Matthew Libatique (Black Swan), yapım tasarımcısı Karen Murphy (The Light Between Oceans) üç kez Oscar'a aday gösterilen kurgucu Jay Cassidy (American Hustle, Silver Linings Playbook, Into the Wild) ve kostüm tasarımcı Erin Benach (Loving) yer alıyor.

