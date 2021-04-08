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Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye'yi oynayan Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Lütfiye karakteri gündem oldu. İzleyenler, Bir Zamanlar Çukurova'da Lütfiye'ye hayat veren Hülya Darcan ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye'yi oynayan Hülya Darcan kimdir, kaç yaşınd

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Lütfiye Duman karakteri ile Hülya Darcan dahil oldu. Hülya Darcan, ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in annesidir. Hülya Darcan kimdir? Hülya Darcan kaç yaşında? İşte Hülya Darcan hakkında merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA LÜTFİYE KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova’da Lütfiye karakterine Hülya Darcan hayat vermektedir. Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek. Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.

Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı.

Bursa'da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğundan Adana'ya da şık ve karakterini ortaya koyan renkli bir gardırop ile geldi. Lütfiye Duman için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.

HÜLYA DARCAN KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan 27 Nisan 1951 yılında İzmir'de doğmuştur. Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı.

İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi. Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.

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