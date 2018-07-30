New York'ta yaşayan 57 yaşındaki Lachtman Ramnanan, marketten aldığı birayı buzdolabına koyarken hayatının şokunu yaşadı. Birayı dolaba koymak üzereyken patlayan şişe, adamın sol gözüne isabet etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre; cam parçaları Lachtman Ramnanan'ın gözüne geldi, acilen ameliyat edilen talihsiz adamın yüzüne dokuz dikiş atıldı.

Ramnanan, yüzünde bira şişesi patladığında New York'taki evinde ailesiyle birlikte Babalar Günü'nü kutladığını söyledi. Camın gözüne çarptığını ve bir gözünün kısmen kör olduğunu kaydetti. Ramnanan, üç ameliyat geçirse de görüşünü kaybettiğini sözlerine ekledi.

Lachtman Ramnanan, görme yeteneğini kazanıp kazanmayacağından emin olmadığını ve inşaat işçisi olarak işe geri dönüp dönmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Sol gözünün şu an sadece yüzde 20 gördüğünü kaydeden Lachtman Ramnanan'ın açacağı davanın en az 1 milyon dolarlık olacağı tahmin ediliyor.

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