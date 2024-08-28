Birand Tunca'dan Lucas Torreira ve Devrim Özkan yorumu: Mutlular

"DEVRİM MAÇA DA GELECEK"

Birand Tunca, ayrıca Lucas Torreira'in eski sevgilisi Devrim Özkan ile yeniden barışmasıyla ilgili de; "Bence mutlular şu an. Devrim, maça da gelecekmiş. Şans getirir inşallah diyelim" ifadelerini kullandı.