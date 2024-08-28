Birand Tunca'dan Lucas Torreira ve Devrim Özkan yorumu: Mutlular
Biran Tunca, yaklaşık 8 ay önce noktaladıkları birlikteliklerine bir şans daha tanıyan arkadaşı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın birlikteliği hakkında konuştu; "Mutlular"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birand Tunca, arkadaşı Demet Özdemir ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
"LUCAS ARKADAŞIM"
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira ile görüntülenen Birand Tunca; "Lucas arkadaşım, maça da gideceğim" dedi.
"DEVRİM MAÇA DA GELECEK"
Birand Tunca, ayrıca Lucas Torreira'in eski sevgilisi Devrim Özkan ile yeniden barışmasıyla ilgili de; "Bence mutlular şu an. Devrim, maça da gelecekmiş. Şans getirir inşallah diyelim" ifadelerini kullandı.