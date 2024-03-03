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        Haberler Magazin Birand Tunca'nın annesi Yasemin Tunca hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Birand Tunca'nın annesi hayatını kaybetti

        Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:10
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        Ünlü oyuncunun acı günü: Başımız sağ olsun
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        Oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, hayata veda etti.

        Birand Tunca ve annesi Yasemin Sözen
        Birand Tunca ve annesi Yasemin Sözen

        "MELEK ANNEM"

        Acı haberi; "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyuran Birand Tunca; "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

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        #Birand Tunca
        #Yasemin Sözen
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