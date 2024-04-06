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        Haberler Televizyon Birbirinden özel yapımlar SHOW TV'de

        Birbirinden özel yapımlar SHOW TV'de

        SHOW TV birbirinden iddialı yapımlarıyla bu sezon da tüm gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hikâyeleri ve yıldız oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken birbirinden özel yapımlar SHOW TV'de izleyicilerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 00:11 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:51
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        Reyting rekorları kıran, her şeye yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatan hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan 'Bahar', yeni bölümüyle 16 Nisan Salı saat 20.00’de...

        Bir ailenin Adana’da başlayıp İstanbul’a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikâyesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaran, kimi zaman güldüren kimi zaman hüzünlendiren, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 17 Nisan Çarşamba saat 20.00’de...

        Reytinglere damgasını vuran, SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' ise 19 Nisan Cuma saat 20.00’de...

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        Ve yıllardır kahkahanın değişmeyen adresi 'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle cumartesi saat 20.00’de sizlerle...

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