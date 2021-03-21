Kaşlarını çattı! 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akalay'ın gazetecilerin görüntü aldığı sırada kaşlarını çatması dikkatlerden kaçmadı.

Arkadaşı ile alışveriş yapan ve muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Birce Akalay, ardından koşar adımlarla oradan uzaklaştı.

"İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK"

Bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdıkları yönünde çıkan haberlere yanıt veren ünlü oyuncu, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten ama hala arkadaşız" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLENMEK İSTEMİYORUM"

Akalay ile Fasih Saylan, son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görüntülenmişti. Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna ünlü oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.

İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

Oyuncu Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, yollarını 2012'de ayırmıştı.

Akalay, 2014 yılında ise bir dönem aynı dizide rol aldığı Sarp Levendoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen ikili, üçüncü kararlarından geri adım atmamıştı.