"SENARYO YAZIYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle evde vaktini nasıl değerlendirdiğinden bahseden 36 yaşındaki oyuncu, "Senaryo yazıyorum. Kurduğum bir hikaye var" dedi.

Birce Akalay, basın mensuplarının "Hayaliniz var mı?" sorusuna "Bir gün bir film yönetmek isterdim" yanıtını verdi.