Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorular koronavirüs sebebiyle mağdur olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde duyurmuş, 3 kamu bankası da tüm şartları ve süreci kamuoyu ile paylaşmıştı. Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay taksitle 10 bin liraya kadar destek sunuluyor. İşte Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili ayrıntılar.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? (ZİRAAT BANKASI)

3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) bireysel ihtiyaç kredisi desteği paketi açıkladı. Kamu bankaları aylık geliri 5.000 TL'yi aşmayan hane halklarına uygun faizli kredi verecek. Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Temel İhtiyaç Desteği'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ PARALARI NASIL ALINACAK?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

Söz konusu kredi uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle: