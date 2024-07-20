Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!

Bursa'da kaza, 13 Temmuz sabahı, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

ELİF HASTANEDE CAN VERDİ

Elif Argun 16 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. (12) ve İ.A (31) yaralandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.