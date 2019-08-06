Konya'da 25 yaşındaki Muhammed U., birlikte yaşadığı 16 yaşındaki sevgilisi ile genç kızın annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay Konya’nın Akşehir ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Konya’nın Yunak ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Muhammed U., sevgilisi olduğu ve birlikte yaşadığı iddia edilen 16 yaşındaki K.Ç. ile tartıştı. Genç kız tartışma sonrası Akşehir ilçesinde yaşayan annesi 56 yaşındaki İlknur H.’nin evine gitti.

Genç kızın evi terk etmesinin ardından deliye dönen Muhammed U. da K.Ç.'nin peşinden gittiği evde yine tartıştı. Muhammed U., yanındaki bıçakla anne ve kızını çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne kız Konya'ya sevk edildi.

Olayın ardından kaçan, daha sonra da suç aleti bıçakla Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Muhammed U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durumu ağır olan anne kızın Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.